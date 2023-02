RIMINI PRO UCRAINA Donbass: la terra dell'oro e della morte Al Tiberio di Rimini una serata sull'Ucraina con la regista Er Gorbach in sala, dopo la nomination all'Oscar 2023 e il Premio al Sundance Festival, l'anteprima del film KLONDIKE contro la guerra

KLONDIKE è un atto di resistenza artistica, una sorta di dichiarazione politica personale, della regista MARYNA ER GORBACH che ha firmato una lettera aperta degli artisti ucraini per fermare il conflitto anche con l'arte. Una donna impegnata nel cinema nata a Kiev che lavora in Turchia racconta la protagonista IRKA, incinta, durante la guerra civile del 2014 tra Donetsk e Luhansk nel Donbass non lontano dal confine orientale russo dove fu abbattuto (180 morti) dai belligeranti un aereo della Malaysia Airlines da Amsterdam. Vita di coppia in aperta campagna: casa distrutta e animali uccisi. La guerra vera come la vive la gente comune. Su quale parte della barricata mettersi? A distanza di 9 anni e a uno dall'inizio del conflitto la terra di nessuno, Klondike, come l'eldorado canadese, oggi è la piaga di morte del mondo in pericolo nucleare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: