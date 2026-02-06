SPETTACOLI PRIMA NAZIONALE Donna: fuggita/scappata via: sola Debutto milanese al PICCOLO TEATRO con ESCAPED ALONE tratto da Caryll Chuchill per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni progetto de "Lacasadargilla"

Lo scandalo gioioso della vecchiaia al femminile in un insolito pomeriggio qualunque ma non troppo tra 4 donne attempate che sorseggiano tè. Chiacchiericcio allegro in una diffusa incontinenza verbale presagio di preconcetti e scompigliate follie: istantanee di un presente che volge al tramonto. Siepe e prato di plastica. Un ledwall dove scorrono nuvole in cieli variabili. Un titolo tratto dal Libro di Giobbe: “solo io sopravvissuto per raccontarti” e le “chiacchiere” secondo Heidegger.

