ANTEPRIMA CANNES AL CINE Donna "Furiosa" un po' 'mad' A MAD MAX SAGA passata a Cannes FURIOSA di George Miller arriva al cinema

Miller è il genio di FURY ROAD capolavoro del 2015 irripetibile ma replicato alla grande in FURIOSA tutto al femminile dentro la storia precedente maschile che rimane. L'eroina sin da bambina origina da un mondo matriarcale nascosto lontano dalla guerra strappata alla sua comunità per diventare un'arma violenta tribale. La compagnia di DEMENTUS è la scuola sventurata di una giovane donna considerata un premio dal capobanda ma che può ancora ribellarsi. Immortal Joe tiranno della Cittadella finirà per soggiogarla. Lei, però, incontra l'amore che tutto muta, quindi, la protagonista cerca di tornare al paradiso perduto da cui veniva... (aritmetica amorosa in piena furia). Il film in fondo è il percorso di purificazione del suo personaggio femminile che deve elevarsi per salvarsi con i sopravvissuti in grazioso furore.

