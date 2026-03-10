"Donne che parlano", la serata di Soroptimist e Rotary che mette al centro il ruolo femminile nella società

Alla Terrazza Giorgia Boutique di San Marino, “Donne che parlano”, iniziativa di Soroptimist e Rotary, incentrata sul ruolo femminile nella società, in coincidenza con l'8 marzo.

A tenere le fila della serata, i presidenti dei rispettivi club, Francesca Barbieri e Carlo Romeo. Donne che parlano e che ricoprono incarichi di alto livello a San Marino, come Maria Lea Pedini, prima Capitana Reggente nel 1981, che ha spezzato la catena che vedeva solo uomini nell'istituto reggenziale, e che ha aperto la strada ad altre figure femminili nello stesso ruolo, come Maria Luisa Berti e Rosa Zafferani, presenti alla serata.

All'evento ha parlato anche Silvia Pelliccioni, vicedirettrice di San Marino RTV, e professioniste come Mara Verbena, Chiara Manuzzi, Giulia Magnani e Itala Cenci, che hanno condiviso le loro esperienze di successo superando pregiudizi e barriere.









