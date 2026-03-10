8 MARZO "Donne che parlano", la serata di Soroptimist e Rotary che mette al centro il ruolo femminile nella società Interventi di figure di spicco della scena sammarinese, come la prima Capitana Reggente donna che ha spezzato la catena che vedeva solo uomini nell'istituto reggenziale

"Donne che parlano", la serata di Soroptimist e Rotary che mette al centro il ruolo femminile nella società.

Alla Terrazza Giorgia Boutique di San Marino, “Donne che parlano”, iniziativa di Soroptimist e Rotary, incentrata sul ruolo femminile nella società, in coincidenza con l'8 marzo.

A tenere le fila della serata, i presidenti dei rispettivi club, Francesca Barbieri e Carlo Romeo. Donne che parlano e che ricoprono incarichi di alto livello a San Marino, come Maria Lea Pedini, prima Capitana Reggente nel 1981, che ha spezzato la catena che vedeva solo uomini nell'istituto reggenziale, e che ha aperto la strada ad altre figure femminili nello stesso ruolo, come Maria Luisa Berti e Rosa Zafferani, presenti alla serata.

All'evento ha parlato anche Silvia Pelliccioni, vicedirettrice di San Marino RTV, e professioniste come Mara Verbena, Chiara Manuzzi, Giulia Magnani e Itala Cenci, che hanno condiviso le loro esperienze di successo superando pregiudizi e barriere.



