EMILIA ROMAGNA CREATIVA Donne dopo il “pancione” “Matria, immaginari della maternità contemporanea” presenta alla Cineteca di Bologna I NOVE MESI DOPO documento-inchiesta sulle donne a cura di Contini-Marzoni-Palmieri

La voce della sofferenza delle donne-neo mamme 9 mesi dopo il pancione... quando tutto deve andar bene per forza e invece nel post parto tutto cambia. Il “gioco degli equivoci” socio culturali nasconde disagio, difficoltà e in fine sofferenza, perché tutto deve essere bello e positivo. La paura di non farcela cambia il copione della rappresentazione... 4 donne di 4 diversi mondi progettati e vissuti (spesso non detti) raccontano storie che ci riguardano tutti: le mamme siamo noi.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: