Donne e potere a Yale

Legami, segreti, ambizioni e violenze in ambiente universitario: Yale delle donne e del sopruso tutto al femminile con in mezzo i soliti uomini. Un intreccio accademico e umano anche ironico che richiama Woody Allen e Melville ispirando Guadagnino. Julia Roberts docente di filosofia nel pieno di una crisi professionale e intima: una denuncia per molestie fa riaffiorare il passato... Le accuse di una studentessa black-modello fanno incrinare il sistema Yale iconico: solo per il potere (di genere) in un thriller psicologico contorto e controverso (anche per la critica).







