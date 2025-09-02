TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:00 Governo: la politica tutta faccia quadrato sulla vicenda choc della violenza su minori 18:48 È morto Emilio Fede 18:11 Vuelta, bis di Vine. Vingegaard torna leader 17:46 Ravenna, Barattoni a Salvini: "Stop a Undersec con il ministero israeliano" e chiarezza su possibili armi dal porto 17:33 IGR: proposto l'aumento dell'imposta sui redditi d'impresa 16:50 L'Under 21 in Finlandia per inaugurare il nuovo biennio 16:50 Stangata sul Rimini: –11 16:32 Kalle Rovanperä torna al Rallylegend 16:12 ANIS: attenzione all'effetto dei dazi USA e ai costi delle materie prime 14:52 Rimini, allarme alcol alla guida: positivi l’84% dei fermati. Ritirate 215 patenti in otto mesi
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Donne e potere a Yale

“After the hunt-Dopo la caccia” l'ultimo film di Guadagnino fuori concorso per la prima volta di Julia Roberts in Laguna a Venezia tra potere e femminismo accademici

di Francesco Zingrillo
2 set 2025

Legami, segreti, ambizioni e violenze in ambiente universitario: Yale delle donne e del sopruso tutto al femminile con in mezzo i soliti uomini. Un intreccio accademico e umano anche ironico che richiama Woody Allen e Melville ispirando Guadagnino. Julia Roberts docente di filosofia nel pieno di una crisi professionale e intima: una denuncia per molestie fa riaffiorare il passato... Le accuse di una studentessa black-modello fanno incrinare il sistema Yale iconico: solo per il potere (di genere) in un thriller psicologico contorto e controverso (anche per la critica).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura