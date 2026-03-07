Donne persiane vincenti

SARA SHAHVERDI ha un padre che le vuole bene: le insegna ad andare in motocicletta e da lì comincia la sua rivoluzione ordinaria e gentile tutta femminile. Si sposa a 12 anni (come tutte) ma divorzia presto. Farà l'ostetrica per molte. Entra in consiglio comunale votata da tanti: fa politica per la libertà di tutti. Le registe Eyni e Khaki filmano per 7 anni scalfendo pian pianino silenzi e omertà: le usanze ataviche cadono non senza conseguenze per SARA. Il tribunale religioso locale la inquisisce denunciandola mettendo in dubbio il suo genere considerandola un'anomalia vivente come donna.







