Donne persiane vincenti

SCALFIRE LA ROCCIA la storia della prima donna eletta in un comune nel nord dell'Iran, lavoro di due registe iraniane, film candidato all'Oscar per il documentario in sala cinematografica dall'8 all'11 marzo

di Francesco Zingrillo
7 mar 2026

SARA SHAHVERDI ha un padre che le vuole bene: le insegna ad andare in motocicletta e da lì comincia la sua rivoluzione ordinaria e gentile tutta femminile. Si sposa a 12 anni (come tutte) ma divorzia presto. Farà l'ostetrica per molte. Entra in consiglio comunale votata da tanti: fa politica per la libertà di tutti. Le registe Eyni e Khaki filmano per 7 anni scalfendo pian pianino silenzi e omertà: le usanze ataviche cadono non senza conseguenze per SARA. Il tribunale religioso locale la inquisisce denunciandola mettendo in dubbio il suo genere considerandola un'anomalia vivente come donna.




