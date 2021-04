Donne “promettenti”... in corsa per l'Oscar

“Promising Young Woman”

Commedia gialla dai risvolti dark, “PROMISING” di Fennell, passa dallo stupro alla successiva vendetta a tinte lucide, effetto flou, e colori pastello (immagini chiare e pulite cosi semplici e dirette da essere già un messaggio provocante e provocatorio) nella parte interpretata alla perfezione da Carey Mulligan. Cassie è una giovane donna pronta alla vita, tra studio e lavoro, il suo vissuto viene scosso dallo stupro della amica Nina da parte di amici davanti a conoscenti. Il giorno dopo nessuno crede alla violenza e la depressione fa il resto fino all'estrema conseguenza. La protagonista comincerà a stanare stupratori e complici usando le loro armi... vuole riscattare l'amica del cuore mostrando colpevoli e conniventi, non tutti uomini, tutti spettatori, tutti pronti a dimenticare Nina. Emeral Fennell sceneggia e dirige un film segnalato ai BAFTA'21 e pronto all'Oscar per le tante candidature mentre gli arrangiamenti pop delle colonne sonore rendono l'abisso della vendetta sempre più plausibile così per lo spettatore (lo dicono anche ai festival) Cassie è un po' Joker.

