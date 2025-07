Donne tunisine in un "meta docu"

QUATTRO FIGLIE è un oggetto filmico raro di taglio documentaristico (meta documentario) che mescola i generi e i registri in un gioco di specchi per poter riflettere la realtà e i ricordi con la fiction. La regista e la figura materna (sdoppiata da un'attrice tunisina, Hend Sabri) guidano il tutto con maestria. Le due figlie maggiori della famiglia tunisina OLFA un giorno fuggono per combattere con gli islamisti dell'Isis seguendo i mariti: ricercate finiscono in carcere in Libia dove sono ancora dopo 10 anni. Un fatto di cronaca raccontato davvero dai protagonisti insieme agli attori. Emergono così le dinamiche famigliari del paese che inventò la “Primavera araba” poi sedata... Come si racconta una vita così!? Attraverso la relazione madre-figlie si può indagare il senso dell'autorità nella società dopo la RIVOLUZIONE DEI GELSOMINI. Storia di una cultura in trasformazione anche cinematografica.