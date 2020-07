Dopo Cartoon Club: La Vela filmica vira verso monte da Oriente

Location per una estate da non dimenticare nelle serate di cultura filmica non solo al mare. La VELA si sposta nei comuni riminesi più suggestivi come Montegridolfo, set cinematografico naturale, con una pellicola girata in un palazzo di Delhi che è una rocca d'Oriente. Intanto ci sono 2 star di 2 diverse generazioni (Hugh Bonneville di Downton Abbey e Gillian Anderson di X Files) nel cast del VICERE' per un film che è storia epica e un tantino melò [fine dell'Impero britannico 300 anni dopo (siamo nel 1947) fra indu, sikh e musulmani, si gioca la partita dell'indipendenza con lo spettro della separazione anche tra India e Pakistan] intreccio d'amore e di famiglie raccontato da una regista britannica nata in Kenia d'origine indiana per la prima volta nell'entroterra romagnolo alla VELA ILLUMINATA.

fz