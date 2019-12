BALLETTO DI KIEV Dopo il Lago dei cigni lo Schiaccianoci al Nuovo di Dogana per beneficenza

Le splendide atmosfere del Lago dei Cigni hanno incantato il Teatro Nuovo di Dogana. Rivisitato in chiave moderna, lo spettacolo ha visto in scena il corpo di ballo del Teatro municipale dell'Opera e del Balletto di Kiev. Sul palco ballerini premiati a livello internazionale, in tournée per l'Europa. Questa sera si replica con lo Schiaccianoci. Parte del ricavato sarà devoluto ai terremotati albanesi.



