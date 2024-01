CINEWEEKEND RSM Doppio film d'autore: Anthony Hopkins e Kaurismaki Pellicole in prima visione per San Marino Cinema al Concordia con ONE LIFE protagonista Anthony Hopkins e FOGLIE AL VENTO del finlandese Kaurismaki

FOGLIE AL VENTO sono le foglie cadùche (minimali) nella parabola della vita di ognuno. Lui si trascina tra lavoro, alcol, e karaoke. Lei è una donna semplice che gli riempie di colpo la vita. Fanno una coppia. Un omaggio al cinema anche nelle lunghe pause di silenzio mai vuote. ONE LIFE è il modo naturale e più semplice per fare la cosa giusta: salvare la vita di tutti avendo cura dei bambini. Nicholas Winton è un uomo ordinario che fa cose dell'altro mondo: straordinarie in tempo di guerra. Fa evacuare per tempo da Praga all'Inghilterra tanti piccoli del ghetto: la KINDERTRANSPORT passata alla storia anche per il rammarico del protagonista di non aver potuto far di più.

