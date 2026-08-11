DOCUMENTI Doppio Picasso al museo SKY ARTE celebra PICASSO con il docu-film “UN RIBELLE A PARIGI. Storia di una vita e di un museo” di Simona Risi realizzato per il 50° dalla morte (Mougins, 1973)

Indagare l'arte di un genio del '900 a partire dalla PARIGI di PICASSO. Arrivava da Barcellona e Malaga anticipando il PERIODO BLU. Decenni dopo a cavallo del “Secolo breve” fino a noi nasce il MUSEO che contiene 200 mila pezzi archivistici e oltre 6000 opere: storia e vita in esposizione. Un legame forte con la città di uno spagnolo inizialmente discriminato come straniero seppur artista geniale da subito eversivo: certamente un ribelle divenuto un caposcuola. Dal 1901 in poi si muove tra intellettuali, pittori, scultori, e commercianti d'arte: si fa spazio in modo contraddittorio. Il suo doppio anche al femminile comprende il tutto scomposto in diverse facce che ne delineano la personalità poliedrica sempre in chiaroscuro.

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