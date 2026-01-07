RIGENERAZIONE URBANA Dove i muri parlano: la sfida di Davide Pagliardini Abbiamo intervistato l'ideatore, nonché uno dei 9 protagonisti, del progetto Buonenove, che ha terminato la sua prima edizione lo scorso 28 settembre.

In un tempo in cui l’arte urbana sembra correre dietro ai grandi centri metropolitani, Davide Pagliardini ha scelto di volgere lo sguardo altrove: verso i borghi, i Castelli di San Marino, luoghi che custodiscono storie silenziose. Da questa visione è nato BUONENOVE – 9 Castelli 9 Artisti, un progetto che intreccia creatività contemporanea, territorio e comunità nella Repubblica di San Marino. Abbiamo incontrato Davide per scoprire la genesi, le sfide e le ambizioni di BUONENOVE, un progetto che dimostra come anche la più piccola delle Repubbliche possa generare grandi visioni.

Puoi raccontarci com’è nata l’idea di BUONENOVE? Quale spinta iniziale ti ha portato a proporre “9 Castelli 9 Artisti”?

È un’idea che ho da tanti anni in realtà, perchè seguo vari festival, jam ed eventi di arte urbana, writing, muralismo ecc…inoltre dipingere a “casa” è una cosa che ho provato a fare in altra forma fin da quando sono ragazzino. Il fatto che delle realtà aziendali come la Sit e il Colorificio Sammarinese abbiano recentemente realizzato due grosse pareti mi ha fatto pensare che fosse il momento giusto per provare ad organizzare un’evento, che ho cercato di fare mescolando le cose che mi piacciono. Il tempismo si è rivelato giusto e sia le istituzioni sia le aziende che ci hanno supportato si sono mostrate estremamente propense, e quindi sono riuscito a rendere reale questo piccolo desiderio, improvvisandomi organizzatore.





Come sono stati selezionati gli artisti coinvolti? Quali criteri hai usato per abbinarli ai singoli castelli?

Diciamo che sono molto fortunato: ho amici che dipingono molto forti. E le mie passioni spaziano abbastanza, sempre nel grande mondo del visual design…infatti mi piacciono dai graffiti all’illustrazione editoriale, alla calligrafia, ecc. Negli anni ho avuto il piacere di stringere amicizie con esponenti molto riconosciuti di varie discipline e quindi ho cercato di chiamare esponenti di alto livello di varie specializzazioni. In questo modo i muri sono risultati molto differenti come stili ma anche come approccio ed era una cosa voluta: mi piaceva l’idea di offrire alle persone un muro realizzato da un calligrafo, uno da un writer, uno da un pittore, uno da un illustratore e via dicendo. Inoltre conoscendo personalmente tutti gli artisti ho potuto abbinarli agli spazi a disposizione, sia proprio per le conformazioni dei muri ma anche per le tematiche. Infatti ho fornito una specie di brief: non c’era un tema obbligatorio ma un suggerimento a parlare del territorio nella forma che l’artista preferiva, lasciando massima libertà ma suggerendo tematiche legate a San Marino in generale, o al Castello nello specifico o anche al luogo in cui è situato il muro in particolare.





Come hai vissuto la collaborazione con ciascun castello della Repubblica di San Marino? Ci sono stati territori particolarmente sfidanti o sorprendenti?

Devo dire che San Marino ha delle grandi pecche ma offre anche grandi possibilità: il fatto di essere un territorio così piccolo e per certi versi molto chiuso permette anche di avere un contatto molto diretto con il luogo e con le istituzioni. Questo è un’aspetto molto conveniente se si vuole organizzare qualcosa e infatti poter parlare direttamente con tutte le persone è stato fondamentale. Dal Segretario di Stato al muratore che preparava le pareti, sono riuscito a confrontarmi con tutti in maniera molto proficua. Diciamo che poi in particolare San Marino non si presta tantissimo per essere dipinto, perché non abbiamo grandi palazzi come una grande città, ma siamo comunque riusciti a trovare dei muri pubblici, aspetto fondamentale per me, da utilizzare in ogni Castello.





Ci sveli, se puoi, qualche significato nascosto di alcune opere, che a un primo sguardo magari non sono così rintracciabili. Penso ad esempio alle coordinate dell’opera di Chiesanuova, realizzata dall’artista Basik, oppure al messaggio criptico dell’opera di Erika il Cane….

Ti parlo proprio di queste due allora. Basik, che è il mio muralista preferito oserei dire a livello mondiale, ha reinterpretato la leggenda del Santo Marino e di San Leo che si lanciano gli attrezzi da monte a monte. Infatti le prime coordinate sono quelle del sacello, poi troviamo una sequenza di mani che mima il gesto di lanciare e infine le coordinate di San Leo. Trovo questo muro stupendo, oltre che per il fatto che l’artista ha parlato a modo suo del territorio, anche perché lo ha fatto proseguendo il suo percorso artistico. Chi segue Basik saprà del suo lavoro sulla gestualità delle mani, della sua ricerca reinterpretativa delle raffigurazioni dei Santi, e della sua passione per la pittura rinascimentale. Tutti elementi che ha messo in questa opera.

Erica il Cane ha fatto la stessa cosa: ha preso la leggenda dell’asino e dell’orso e l’ha “cambiata” per farla combaciare al suo immaginario dove gli animali diventano antropomorfi e assumono atteggiamenti umani. Infatti l’asino non muore sbranato, ma danza felice con l’orso perché si sono liberati del gioco umano. Lo sottolinea il calcio dell’asino che scalcia il secchio con gli attrezzi e spezza la pietra nell’angolo in basso a sinistra.Infatti l’iscrizione che riporta le parole latine attribuite al Santo: “vi lascio liberi da entrambe gli uomini” perde la parola “entrambe”, diventando così “vi lascio liberi dagli uomini”. Come dicevo, tutte le opere in qualche modo parlano del territorio e le spiegazioni si trovano sul sito, quindi andatele a cercare!





Come vedi oggi il rapporto tra arte urbana e rigenerazione dei territori? Penso ad esempio a progetti come il Parco dei Murales a Napoli o al Farm Cultural Park di Favara, in Sicilia. Sono solo trovate per il rilancio turistico, o c’è di più?

Vedo un’ottimo connubio, sia che l’arte sia usata per fini turistici sia che sia usata per fini sociali. Se si riesce a fare entrambe le cose meglio, perché io mi accresco culturalmente se andando a visitare un luogo, quindi da turista, ci trovo dell’arte pubblica. Nel nostro caso, abbiamo usato alcuni muri che avevano bisogno di restauro: alcuni erano molto sporchi, altri cadeva l’intonaco. Con il pretesto di usarli a fini artistici sono stati sistemati, e questo è ripristinare il decoro urbano. Ma abbiamo naturalmente anche portato arte al pubblico, che è cultura, come gli incontri aperti che abbiamo organizzato per parlare con gli artisti del loro percorso ma anche della loro arte in generale. Secondo me se coinvolgi le persone, quindi non solo realizzi opere, ma organizzi incontri, magari mostre, laboratori e simili, stai facendo un’ottima cosa non “accessoria” ma parte integrante del processo di realizzazione di arte urbana. Speriamo nei prossimi anni di fare più cose di questo tipo infatti.





Qual è la visione a lungo termine del progetto? Cosa immagini possa diventare fra 5 o 10 anni?

L’idea che ho proposto alle istituzioni è quella di avere almeno un’altra edizione di BUONENOVE. Questo perché alla Segreteria del Turismo,che è stata quella con cui mi sono presentato inizialmente con il progetto, interessa l’aspetto turistico. Vorremmo creare un percorso che porti a scoprire il territorio, cercando di delocalizzare il turismo. L’idea è portare le persone ad esplorare le zone meno note di San Marino: questo porterebbe i turisti a stare di più a San Marino e potrebbe, nel tempo, spostare anche i consumi. Se da turista trovo diverse opere interessanti a Chiesanuova, ho un motivo per andarci che diversamente non visiterei, e magari mi fermo a pranzo lì. Solo un esempio, da espandere negli anni, ma rende l’idea. BUONENOVE, unito a progetti come il “Cammino del Titano”, ma anche tanti altri che si potrebbero creare, mira ad offrire motivi diversi (culturali, sportivi, naturalistici,ecc) per venire a visitare la Repubblica, oltre al giro nel centro storico o ai centri commerciali.





C’è un tema o un concetto che vorresti esplorare nelle prossime edizioni?

Si, sicuramente quello culturale: vorrei riuscire ad organizzare una o più mostre sugli artisti che hanno partecipato ma magari anche mostre tematiche. Ad esempio portare “Incroci”, mostra di writing e arte contemporanea da noi, oppure organizzare dei workshop. Tutte cose che avrei voluto per questa prima edizione ma che non sono riuscito ad organizzare: ma è anche giusto così, essendo io un’organizzatore neofita ed essendo questa la prima edizione. Un passo alla volta.





In conclusione, ci sveli un artista che vorresti tanto dipingesse un muro della Repubblica di San Marino, in un futuro non troppo lontano?

Per la prossima edizione mi hanno già scritto Truly Design, crew di Torino che ammiro molto e sarei felicissimo di avere.





