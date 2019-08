DOWN! mio fratello superuomo...

Ecco l'anteprima

300 mila copie in 10 lingue l'opera prima di Giacomo Mazzariol diciannovenne uscita nel 2016 per Einaudi Stile Libero è anche un film tutto girato tra Bologna e Pieve di Cento. Autobiografia di Jack sulla storia del fratellino down Giovanni” che ha un cromosoma in più” per cui è un SUPEREROE!. La RAI si impegna in una coproduzione italo-spagnola un po' emiliana dentro, fino all'osso, con le sue atmosfere bolognesi. Troupe e set accolti dai cittadini di Pieve di Cento che hanno adottato per mesi anche ISABELLA RAGONESE e ALESSANDRO GASSMAN con il giovanissimo attore esordiente e down LORENZO SISTO: beniamino di tutti dentro e fuori la scena. “SCEGLIERE DI AMARE E NON SCEGLIERE LA PERSONA DA AMARE” è il leitmotiv che sottende al libro e pervade la sceneggiatura curata dallo stesso scrittore. GIO è un bambino speciale per la sua famiglia è un supereroe e ha davvero poteri incredibili... cambia le persone, che volentieri si lasciano cambiare.

