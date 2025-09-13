PRIMA FILM SERIE TV Downton: "The Grand Finale" DOWNTON ABBEY: il gran finale in streaming e al cinema l'ultimo capitolo della saga inglese aperta alla modernità

Serie tv in tutto il mondo e 3 versioni cinematografiche, da un quindicennio ormai, DOWNTON e il suo cast delle origini volge al termine non senza aperture alle novità nonostante il titolo originale “british”, THE GRAND FINALE(i), potrebbe continuare(i)... Un remake possibile o in sequel non abbisogna certo degli stessi interpreti, anzi!? (chiusa la diatriba di antica memoria greco-latina): ma il regista Simon Cutis fa i saluti e il commiato di rito. Intanto ripartiamo dagli anni 30 con divorzi, crisi finanziarie, e nuove famiglie moderne... La “new generation” irrompe nella storia finale. L'addio è un nuovo inizio persino per il personale domestico di servizio: cambiamento socio-culturale!?

