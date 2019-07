"Dragon on the seabed": musica e danza si fondono al Multieventi

Un festival “slow and gentle”, lento e delicato come il movimento di un dragone marino che risposa sul fondo del mare. È la performance “Dragon, rest your head on the seabed” andata in scena, o meglio in acqua, ieri sera al Multieventi. Organizzato dall'Associazione Santarcangelo dei Teatri con la collaborazione degli Istituti culturali di San Marino, rientra nei festeggiamenti per la 49° edizione di Santarcangelo Festival. La superficie blu della piscina trasformata in uno schermo da cui emerge una creatura fantastica grazie alla soggettività multipla delle sei nuotatrici.

Sempre ieri sera partita la "Rassegna Musica d'Estate” al Teatro Concordia con il concerto curato dal maestro Steano Malferri: “il pianoforte, da Bach a Chopin”. Protagonisti dei sette eventi già in programma, fino all'11 luglio, i giovani pianisti internazionali dei San Marino International Music Summer Courses.