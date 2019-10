DRAMEDY alla Bisio in un film ironico alla Brizzi

La commedia del redivivo... (scagionato da ogni polemica d'abuso sessuale) Fausto Brizzi prodotta da Barbareschi in casa Medusa ha un “MOOD” (vena, umore) secondo Bisio: “COMMUOVERSI E RIDERE”. Diego avvocato depresso alla deriva con la sindrome del buon samaritano per far del bene sbaglia tutto e rischia di far male (certo non del male!) a chi ama. Dopo un tentato suicidio incontra MASSIMILIANO (Sergio Rubini) esperto in chiacchiere (ha un negozio LA CHIACCHIERA... specializzato in materia) che distoglie il 'DiegoBisio' dalla sua vita grama alla deriva. Per far del bene a tutti invece di suicidarsi rischia di essere ammazzato, lui, dai suoi. L'attore comico e conduttore televisivo interpreta un copione del regista tratto dal suo libro “SE MI VUOI BENE” frutto di esperienze famigliari traumatiche per la persona. Si sono ritrovati dopo 5 film già fatti insieme, si sono scelti anche perché BISIO si è autocandidato dopo aver letto il libro colpito dall'amore tra padri e figlie. E' noto, però, che CLAUDIO lo fa indistintamente con tutti i registi-scrittori... ma ci è cascato solo l'autore di “Notte prima degli esami” con questo suo primo DRAMEDY all'americana, che più Bisio non si può.

