TEATRO PARMA Drammaturgia d'autore per animali di spettacolo BESTIE INCREDULE regia di Nicoletta Robello la nuova produzione del TEATRO DUE di Parma scritta da Simone Corso dopo la prova generale le repliche da novembre

Un racconto della contemporaneità in dialogo epocale tra passato e futuro: dal 2020 pandemico al 2083... umano e animale. Le BESTIE INCREDULE, 50 anni dopo il prossimo anno a venire: il primo anno dopo il 'mattatoio'. Susanne e i suoi genitori. Lo zio, un allevatore di visoni e un tassista. Una Fabula drammatica su un tempo visto come un animale in più personaggi ridipinti in un quadro di Leonardo non più immutabile ma capace di cambiare all'immaginazione ( che tutti esercitiamo).

