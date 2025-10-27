Dreaming San Marino Song Contest: al via le iscrizioni per i casting

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Dreaming San Marino Song Contest, il percorso che conduce al San Marino Song Contest 2026, l’evento che selezionerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna. I casting si terranno al San Marino Outlet Experience nelle giornate del 20 e 21 novembre e successivamente dal 17 al 20 dicembre 2025.

La nuova edizione del SMSC avrà due semifinali in diretta su RTV, il 3 e 4 marzo 2026, rispecchiando così il modello Eurovision. Ciascuna semifinale vedrà sul palco 20 concorrenti. La finale è fissata per il 7 marzo 2026 e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 gennaio 2026 sul sito ufficiale del contest.

È possibile iscriversi al casting a questo link







