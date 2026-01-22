Dreaming San Marino Song Contest: artisti eurovisivi, giovani talenti, big dei social e sonorità di ogni tipo in gara

Si sono chiuse le iscrizioni ai casting del Dreaming San Marino Song Contest, con oltre 800 artisti alla ricerca di un posto nelle fasi finali del San Marino Song Contest, nella speranza di strappare un biglietto per l’Eurovision 2026. Candidati da oltre 40 Paesi hanno animato le selezioni, con nomi di rilievo della scena internazionale, artisti distintisi in concorsi e talent show nazionali e internazionali, oltre a profili di grande seguito sui social.



Non mancano anche quest’anno i partecipanti provenienti da San Marino, pronti a tentare la “vittoria in casa”. È il caso di Kida, due volte finalista a Una Voce per San Marino, e di Paco Zafferani, finalista al San Marino Song Contest 2025. Anche Samuele Mazza e Nix puntano a rappresentare il proprio Stato. Dopo aver tentato la strada del contest nelle scorse edizioni, tornano con nuove proposte anche Kikka, Marco Cervellini, AlleBasi e Michela Venturini per l’edizione 2026.

Ma artisti con una diretta esperienza eurovisiva o con percorsi consolidati nelle principali selezioni nazionali, da tutto il mondo, hanno animato i casting. Tra questi spicca Magdalena Tul, cantante e compositrice pop che ha rappresentato la Polonia all’Eurovision Song Contest 2011. Si candidano anche i Maraaya, che hanno rappresentato la Slovenia all’ESC 2015 a Vienna. Molto amata sui social è anche Sheila Haxhiraj, che ha si è classificata terza al Festivali i Këngës, mancando di poco la possibilità di rappresentare l’Albania al Song Contest. Elisa Kolk, conosciuta con il nome d’arte ELYSA, ha invece partecipato all’Eesti Laul, la selezione estone per l’ESC, conquistando il terzo posto nel 2015 e nel 2022. Tra le esperienze eurovisive più recenti figura Viola Gjyzeli, che ha partecipato al Junior Eurovision Song Contest 2023 in rappresentanza dell’Albania. Al JESC aveva preso parte anche nel 2005 l’artista pop/dance Xannova Xan (all’epoca Kalli Georgellis), in rappresentanza della Grecia. Successivamente ha partecipato anche alla selezione nazionale greca Ethnikós Telikós 2025, classificandosi quinta.

Numerosi gli artisti provenienti da talent televisivi e grandi format. In questo gruppo si candida nuovamente a rappresentare San Marino Myky Petillo, finalista ai Bootcamp di X Factor Italia con The Dreamers e secondo classificato a Social King su Rai 2. Si è distinta nell’edizione 2023 di X Factor Be Klaire, mentre torna in gara anche Sinforosa, la “dentista-cantante” che vanta tre partecipazioni al talent di Sky. Allo stesso filone appartiene Maria Pia Pizzolla, passata da Amici / Saranno Famosi e successivamente da Sanremo Giovani. Tornano a San Marino anche i Daudia, duo composto da Davide e Claudia, finalisti a Una Voce per San Marino 2024 con il brano With You e forti di esperienze a X Factor UK, X Factor Romania e Sanremo Giovani.

La latinense Anna Turrei, dopo le prime selezioni di X Factor Italia, ha partecipato a X Factor Romania nel 2020 e si è distinta all’estero vincendo il premio a Bucharest in Music nel 2019. Si era invece messa in evidenza a The Voice of Italy Miriam Ayaba, finalista dell’edizione 2019 nel team di Elettra Lamborghini. Ci prova anche la band rock/pop-punk italiana N’ice Cream, originaria di Venarotta, già vista a Tu sì que vales (2020–2021) e al talent The Band con Irene Grandi come coach. Tra i giovani figura anche Ana Cucchi, terza classificata al Sanremo Rock & Trend 2025 e vincitrice del Premio Speciale della Stampa allo ZO Music Contest 2025. Tra i nomi emergenti italiani compaiono Etra, vincitore di Area Sanremo 2024, il ritorno dei Blonde Brothers, finalisti a The Winner Is, Zuzzer, vincitore assoluto di Sanremo Newtalent 2025, e Giorgia Oddo, premiata dal Maestro Vince Tempera a Sanremo Newtalent Summer 2024. In gara anche Sezina Kelsey, vincitrice del Tour Music Fest 2025.

Diversi i talenti con una forte presenza sui social, tra cui Los Meconios, duo spagnolo di satira pop con oltre 300.000 follower su Instagram. Molto popolare sul web anche Selina (selina_megastar), nome riconoscibile della scena pop-folk bulgara, premiata come Most Progressive Young Female Artist of the Year 2024 ai Grand Music Studio Awards. Dal Sud America arriva Matías Ferreira, artista uruguaiano molto seguito sui social, con una carriera che unisce musica, teatro musicale e televisione tra Uruguay, Argentina e Messico. È invece italianissima Beatrice Macconi, alias Beamakk, cantautrice e attrice con oltre un milione di follower tra TikTok, Instagram e YouTube. Il cantautore austriaco-olandese Falco Luneau si presenta con un featuring insieme a Numa Palmer, cantautrice del "self empowerment", artista e direttrice artistica, nota anche per il suo impegno in cause umanitarie e sociali e numerose apparizioni televisive.

Nel festival c’è spazio per ogni genere musicale, dai più tradizionali ai più moderni. Elena Cammarone unisce la tradizione del folklore romagnolo al ballo moderno, e nel suo curriculum figura la vittoria all'edizione 2025 del Festival di Sanliscio di Gatteo Mare e il Premio Arte Tamburini a Faenza. Presente anche Fabio Kblue il primo cantante K-Pop italiano che con il progetto KHITPOP, che unisce pop italiano e sonorità sudcoreane. Spazio alla musica lirica con Amélie Hois, soprano e attrice lirica austriaca-italiana vincitrice del Premio del Pubblico al Concorso Nico Dostal 2018 e finalista a Future Voices 2020. Non manca il reggae con i Rebel Rootz, vincitori di Uploadsounds 2012. Dal mondo della musica elettronica e dance gareggia Alien Cut, progetto di Davide Maresca e Fabio Adamo, con un featuring con la songwriter Tayma.

Potremo scoprire di più su questi e molti altri artisti in gara ogni sera alle 19:15 su San Marino RTV con Dreaming San Marino Song Contest, con il meglio dalle selezioni. Le semifinali del San Marino Song Contest saranno il 4 e 5 marzo, mentre la finalissima, condotta da Simona Ventura, sarà il 6 marzo.