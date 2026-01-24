TV LIVE ·
Dreaming San Marino Song Contest: da lunedì 26 gennaio i casting su Rtv

Appuntamento dal lunedì al sabato alle 19,15 sul canale 550. Oltre 800 gli iscritti da 48 Paesi

di Mauro Torresi
24 gen 2026

In Dreaming San Marino Song Contest ci si mette in gioco per inseguire il sogno della musica. Obiettivo finale: salire sul palco dello Eurovision. Fino al 1 febbraio i casting. Un esercito di artisti quello che si è presentato alle selezioni: oltre 800 iscrizioni da 48 Paesi, da ogni parte del mondo.

Da lunedì 26 gennaio la loro musica arriva anche in tv, con un nuovo programma dedicato ai casting, in onda dal lunedì al sabato alle 19,15 su Rtv. Ma oltre alla performance c'è di più. I concorrenti si raccontano: speranze, paure, difficoltà, sfide per riuscire a diventare musicisti.

Superata la fase dei casting, si entrerà nello Stage & Live Academy, dal 13 al 15 febbraio, con la preparazione per la performance davanti alla giuria di esperti. Poi sarà San Marino Song Contest. 40 gli artisti alle semifinali, fino alla rosa di 20 concorrenti, tra emergenti e big, della finalissima del 6 marzo. Gara che decreterà il rappresentante del Titano allo Eurovision a Vienna.




