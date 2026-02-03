VERSO L'EUROVISION Dreaming San Marino Song Contest: tutto pronto per lo Stage & Live Academy

È ufficiale: il sogno eurovisivo entra nel vivo sul Titano con la pubblicazione della lista dei 240 concorrenti selezionati al termine dei casting del Dreaming San Marino Song Contest. Artisti provenienti da 27 Paesi hanno conquistato l’accesso allo Stage & Live Academy, la fase centrale del percorso che unisce formazione, performance dal vivo e selezione, e che porterà dritto alle semifinali del San Marino Song Contest. Un vero mosaico internazionale di voci, stili e storie, che conferma ancora una volta San Marino come crocevia musicale d’Europa, in piena atmosfera Eurovision. Diversi i nomi noti nella scena eurovisiva.

"La novità - spiega Denny Montesi, capo delegazione di San Marino all'Eurovision - è la nuova fase che si chiama Stage & Live Academy, che parte il 12 febbraio e termina il 15 febbraio alla Sala Little Tony, dove di solito facevamo le semifinali. È una fase centrale dell'evento, perché vengono in presenza a San Marino 240 artisti con band, accompagnatori, ballerini e quindi San Marino sarà 'preso d'assalto' da artisti da tutto il mondo. È l'edizione più internazionale di sempre perché abbiamo avuto il 45% delle iscrizioni da fuori Italia. Ricordo il 10% sono spagnoli perché la Spagna ci è sempre stata molto vicina".

In questa grande vetrina internazionale brillano anche i colori biancazzurri: Paco Zafferani, già finalista al San Marino Song Contest, e Samuele Mazza. Assieme a Michela Venturini e Marco Cervellini, che ritentano la strada del contest, dopo aver partecipato nelle scorse edizioni. Tutti pronti a giocarsi le proprie carte in casa. Un percorso che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, tra pop, elettronica, rock e contaminazioni globali.

"È un'edizione forte - commenta Montesi -: i numeri più o meno sono quelli dell'anno scorso, ma la qualità è notevolmente migliorata. Abbiamo rappresentanti di altre Nazioni conosciuti molto e che hanno anche partecipato all'Eurovision come la Polonia e l'Albania. Da 240 passiamo a 40 artisti che andranno nelle due semifinali da 20, il 4 e 5 marzo. Questa è la fase centrale, cruciale, dove iniziamo a ragionare seriamente".

Il sogno è la finalissima del 6 marzo, in diretta su San Marino Rtv e condotta da Simona Ventura. La corsa verso l’Eurovision è cominciata.

Nel video l'intervista a Denny Montesi (capo delegazione San Marino all'Eurovision)

