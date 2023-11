PELLICOLA CULT RSM "Dude" il Drugo dei Coen è tornato IL GRANDE LEBOWSKY dei fratelli Coen distribuito dalla Cineteca di Bologna in versione doppiata al Concordia di Borgo Maggiore per il Cinema Ritrovato

Il progetto Cineteca bolognese in collaborazione con San Marino Cinema sui capolavori restaurati e restituiti al pubblico arriva da noi con THE BIG LEBOWSKY del 1998 in versione 4k rigenerata (doppiata in Italia), dai laboratori della Universal Pictures. Il film è un frullato di generi (tutti! Dal noir al western poliziesco in chiave 'ironicomica') ancora oggetto di culto anche per le nuove generazioni (al tempo ci furono festival, raduni e proiezioni speciali, non solo in America, che continuano...). La trama non si racconta la si considera dentro la galleria di personaggi intorno al DRUGO. Jeffrey “the Dude Lebowsky” (il mitico Jeff Bridges nell'olimpo come John Belushi) che tutto sopporta soprattutto la vita... uno spiantato α (alfa) sempre ai margini tanto da poter 'filtrare' (amandoli) i vizi degli altri attraverso i suoi.

