“Due giorni a tutto vapore”: torna a San Marino l'evento STEAMPUNK

Una giornata tutta in stile "Vapore e Ingranaggi": nel centro storico di San Marino va in scena lo Steamparty: il meglio dello Steampunk, tra sfilate, mostre, oggetti, stand commerciali, musica e animazione il tutto rigorosamente organizzato da San Marino Comics. Un felice ritorno, dopo le restrizioni dettate dalla pandemia. Valore aggiunto all'iniziativa di quest'anno il Gran Ballo di ieri sera in abiti d'epoca, nella sala del Castello di Serravalle: l'atmosfera e la magia delle danze dell'800 con Valzer, Quadriglie, Galop e Cotillon, Contraddanze e coreografie varie, sotto la guida esperta dell'Accademia Danze Ottocentesche di Ancona.

Nel video l'intervista a Paolo Gualdi, Presidente dell'Associazione San Marino Comics.