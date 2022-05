ARCHITETTURA Due importanti premi internazionali per Enrico Muscioni, "Maggio da incorniciare"

Due riconoscimenti, tra i più prestigiosi, ottenuti da Enrico Muscioni a pochi giorni l'uno dall'altro. Il 12 maggio arriva un premio di livello mondiale, la punta più alta finora nella carriera del brillante architetto sammarinese: vince ai Pipa International Project Awards il "Jury Critics Choice", il più ambito perché comprensivo di tutte le categorie in lizza, grazie al progetto "Home Plate project" Sede principale della World Baseball Softball Confederation, realizzata in Svizzera, tuttora esposto al BAM di Milano. Giuria composta da Architetti di fama mondiale: tra loro Michel Rojkind, da sempre il più ammirato da Muscioni, dunque doppia soddisfazione.

Successo dal sapore internazionale preceduto da un altro premio, questa volta dal carattere europeo: la vittoria ai Big See Awards Architecture 2022, per la sezione interni residenziale, con il progetto "Niki Loft" realizzato a Milano. Premiazioni e serata di Gala, il 5 Maggio a Lubiana, in Slovenia. Insomma un mese di maggio “da incorniciare”.

Nel video l'intervista ad Enrico Muscioni, architetto.

