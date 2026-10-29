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Due "Medea" in doppio teatro

DOPPIA MEDEA negli allestimenti di Manicomics e Akròama: “killer spietata o straniera perseguitata?” a TEATRI di VITA di Bologna

di Francesco Zingrillo
29 ott 2026

MEDEA del mito, discendenza di Elio imparentata con la magia della Circe (che in scena passerà dal dio Sole alla luna), non è più l'infanticida tradita da Giasone che toglie i figli agli uomini. Nei due spettacoli è, appunto, STRANIERA PERSEGUITATA e KILLER SPIETATA. La “Killer” di Akròama va fuori dagli schemi classici e affrancandosi dai ruoli si esalta. Uccide la classicità greca resuscitando sé stessa: inevitabilmente più sola e lunare. Oscilla dalla passione all'amore. Il suo personaggio si sdoppia nella giovane luminosa tra luci e suoni e la seconda più matura chiusa nella rabbia del destino inevitabile. Me.dea di Manicomics percorre il binomio fragile/potente utilizzando il paradosso comico e claunesco (non meno tragico anche se ironico). La maschera che ride nasconde il corpo lirico e grottesco: ponte tra antico e moderno contemporaneo.




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