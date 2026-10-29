Due "Medea" in doppio teatro

MEDEA del mito, discendenza di Elio imparentata con la magia della Circe (che in scena passerà dal dio Sole alla luna), non è più l'infanticida tradita da Giasone che toglie i figli agli uomini. Nei due spettacoli è, appunto, STRANIERA PERSEGUITATA e KILLER SPIETATA. La “Killer” di Akròama va fuori dagli schemi classici e affrancandosi dai ruoli si esalta. Uccide la classicità greca resuscitando sé stessa: inevitabilmente più sola e lunare. Oscilla dalla passione all'amore. Il suo personaggio si sdoppia nella giovane luminosa tra luci e suoni e la seconda più matura chiusa nella rabbia del destino inevitabile. Me.dea di Manicomics percorre il binomio fragile/potente utilizzando il paradosso comico e claunesco (non meno tragico anche se ironico). La maschera che ride nasconde il corpo lirico e grottesco: ponte tra antico e moderno contemporaneo.







