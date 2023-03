Due splendide "Guerriere" sul palco

Alcune immagini dello spettacolo

Serata di spettacolo intensa ieri al Teatro Titano con il recital in musica di Francesco Magnelli “DONNE GUERRIERE”. Il cartellone di San Marino Teatro per l'8 marzo ha portato in Repubblica due protagoniste della scena artistica fiorentina. La cantante GINEVRA DI MARCO e l'attrice ironica GAIA NANNI, in duo “RecitarCanrando” per tutte le donne del mondo, hanno parlato di figure femminili nella storia e nella vita. Da Rosa Parks ad Anna Magnani “le combattenti” del riscatto femminile contro il potere. Operaie e contadine negli anni della lotta politica per l'emancipazione.Tra loro le figure impegnate nel canto popolare e nella ricerca militante come la siciliana Rosa Balistreri e a Firenze Caterina Bueno. Vari linguaggi dell'arte per due grandi artiste per la prima volta insieme a San Marino.