Due studenti sammarinesi alla fase nazionale dei campionati delle Scienze Naturali Alessandro Beccari e Lorenzo Vannucci, che frequentano rispettivamente la 5^ e la 4^ Scientifico alla Scuola Secondaria Superiore di San Marino, rappresenteranno le Marche nella competizione nazionale

Due studenti sammarinesi alla fase nazionale dei campionati delle Scienze Naturali.

Da venerdì a domenica prossimi due studenti sammarinesi, Alessandro Beccari (5^ Scientifico B) e Lorenzo Vannucci (4^ Scientifico A), parteciperanno ai campionati nazionali delle Scienze Naturali ad Assisi. La competizione, organizzata dall’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali, prevede tre categorie: biennio, triennio biologia e triennio scienze della terra. Alle selezioni regionali, altri quattro studenti della Scuola Superiore di San Marino si erano classificati nelle prime posizioni nella categoria triennio scienze della terra, risultato che però non consente l'accesso alla fase finale.

Nella finale i due studenti sammarinesi, che rappresenteranno le Marche, si confronteranno con gli altri vincitori di categoria provenienti da tutta Italia. I primi dieci classificati per ciascuna delle due categorie del triennio accederanno alle prove pratiche, a seguito delle quali sarà poi stilata la classifica finale. In palio due qualificazioni per le fasi mondiali: una per le IBO (International Biology Olympiad) che si svolgeranno negli Emirati Arabi Uniti dal 3 all’11 luglio, e una per le IESO (International Earth Science Olympiad) che si svolgeranno dal 20 al 26 agosto.

Intanto i professori Laura Broccoli, Melissa Marzi e Matteo Puerini stanno “allenando” i ragazzi con attività didattiche integrative di approfondimento, sia teoriche che laboratoriali. Dalla scuola il ringraziamento a tutti gli studenti che hanno partecipato all'evento e un particolare "in bocca al lupo" a Lorenzo e Alessandro.

