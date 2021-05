ESC 2021 Duncan Laurence positivo al Covid: annullata l'esibizione fuori gara dal vivo prevista durante la finale di sabato Aveva vinto l'Eurovision del 2019. 24.400 i test eseguiti all'esc 2021: solo 16 positività, pari allo 0,06%

Duncan Laurence, vincitore nel 2019 dell'Eurovision Song Contest per l'Olanda, non potrà esibirsi dal vivo, fuori gara, nella finale di sabato. E' infatti risultato positivo al Covid 19 ed ha lievi sintomi. Ad ogni modo interverrà allo show ma non in presenza. Dal 6 aprile, quando sono cominciati i preparativi per l'Eurovision Song Contest, l'organizzazione ha applicato severe misure di sicurezza e protezione per evitare i contagi. Nessuno può accedere se non in possesso di un test con esito negativo, realizzato non oltre le 48 ore precedenti. Oltre 24.400 i test finora eseguiti tra il personale, i volontari, gli artisti, i membri delle delegazioni e i giornalisti e sono state riscontrate solo 16 positività, pari al 0,06%.

