"Dune" e "Falling" riaprono il Concordia

I poster di "Dune" e "Falling"

Porte aperte a giovani e famiglie in sicurezza al Concordia di Borgo Maggiore proiezioni anche alle 17.30 il sabato e la domenica con la visione serale settimanale alle 21. Una primissima già da stasera con DUNE di Denis Villeneuve. Remake tratto dal libro di Frank Herbert e sceneggiato da Jodorowsky in un progetto faraonico sull'universo espanso e parallelo che anticipò la fantascienza moderna americana naufragato negli anni Settanta divenuto un documentario sperimentale di Frank Pavich e un famoso film di David Lynch nel 1984. L'opera di Villeneuve protagonista Timothée Chalamet è un'avventura di bellezza che deve molto alla narrazione sofisticata di Herbert, genio di 50 anni fa. “FALLING - storia di un padre” è una pellicola 'totale' di Viggo Mortensen alla sua prima regia dove scrive, dirige, recita e compone le musiche. La storia parla d'amore e di generazioni ormai lontane dove padri, figli e nipoti non si riconoscono più ma si vogliono bene ancora. Il tema degli anziani, la demenza e le convivenze in famiglie aperte tanto diverse dalle origini, al sud e nel nord, del paese. Due Americhe in conflitto descritte a rovescio rispetto all'introspezione conservatrice del primo Clint Eastwood.

fz