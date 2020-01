TEATRO DANZA LONGIANO E' BAL col Miniballet10 al Petrella La rassegna dei palcoscenici Romagnoli per la Danza Contemporanea presenta, alle 21, al teatro longianese il CollettivO CineticO in collaborazione con Santarcangelo Festival i “10 MINIBALLETTI” di Francesca Pennini

Dai quaderni delle scuole elementari di Francesca 10 coreografie indefinite rappresentate solo ora. Movimento tra geometria e caos in coreografia e danza dove c'è lo stesso legame esistente tra ripetitività e improvvisazione (scrittura e interpretazione). La stagione teatrale longianese “IN VIAGGIO” collabora con il COLLETIVO CINETICO proponendo il balletto sperimentale del Santarcangelo Festival. Il Collettivo coinvolge mediante la residenza artistica oltre 50 performer di varie discipline intorno al Teatro Comunale di Ferrara in altrettante creazioni rappresentate in tutto il mondo. Uso del corpo e ballo, dal teatro alle azioni di piazza, tra contesti (piattaforme) virtuali e luoghi urbani. Ideazione e composizione del movimento creativo anche nel lavoro di gruppo in un cartellone, E' BAL, fino al 14 giugno 2020 in un circuito informale che tocca 7 diversi comuni di Romagna e la Repubblica di San Marino per la FORMAZIONE e “IL CORPO LIBERO” dall'1 al 2 febbraio al Nuovo di Dogana.

fz



