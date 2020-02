CIRCOLO DANZA ROMAGNA E' BAL: LibraLaLibellula ai bambini Palcoscenici romagnoli per la Danza contemporanea, il balletto per giovani generazioni dai 3 anni in su al Comunale di Gambettola, LIBRA, di e con Silvia Bennett

C'era una volta uno stagno: LIBRA, libera, è la libellula che si muove imparando a volare... la farfalla di legno, bagnata sul fondo limaccioso, emerge dal fango e in armonia totale vola via. Silvia Bennett (ballerina) sulla voce di Caterina Simonelli (narratrice) in coreografia, parole e musica, mettono insieme uno spettacolo per ragazzi che piace ai piccoli per il viaggio poetico raccontato con il corpo e il cuore in una favola ballata. Nello sguardo dei più piccoli lo stupore dei bambini che seguono la libellula di legno volteggiare. La silfide ai loro occhi diventa colore... di carne nel vento. Libre è un insetto livella che tiene le ali orizzontali a bilancia in equilibrio tanto da sembrare ferma come nell'arte di danzare (nella tempesta del gioco della vita): una piroetta sulle punte. Prima su due poi su un piede solo volteggiamo nell'aria (oltre il tempo).





