È Basilea la città che ospiterà l'Eurovision Song Contest 2025

Le finali dell'Eurovision Song Contest si terranno a Basilea, all'area St. Jakobshalle, che può ospitare fino a 12.400 persone. L'annuncio ufficio da parte dell'Ebu è avvenuto questa mattina con un breve video su youTube.

Conradin Cramer, presidente del consiglio di Stato di Basilea Città, nelle scorse settimane aveva sottolineato l’intenzione di trasformare l’intera città in un palcoscenico vivace per l’evento, con proiezioni pubbliche e spazi dedicati ai talenti locali. Basilea pianifica anche l’uso di un’applicazione innovativa per migliorare l’esperienza complessiva, promuovendo l’interazione tra cittadini e visitatori.

L’organizzazione spetta alla Svizzera in virtù della vittoria di Nemo quest’anno a Malmö con la canzone “The Code”.

La 69^ edizione dell’Eurosong sarà la terza nella Confederazione, dopo quella inaugurale di Lugano nel 1956 e quella di Losanna nel 1989. L’anno precedente la Svizzera si era imposta a Dublino con “Ne partez pas sans moi”, cantata da Céline Dion.