ANTEPRIME È il film più atteso dell'estate: "Odissea" di Christopher Nolan Girato interamente in Imax 70mm, con un cast stellare guidato da Matt Damon e Anne Hathaway

Esce al cinema “Odissea”, adattamento del poema di Omero, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan. Un'Odissea che prende letteralmente vita sul grande schermo, nel film più atteso dell'estate, firmato Christopher Nolan, che offre quasi tre ore di spettacolo puro, con un cast stellare, così come il costo, oltre 250 milioni di dollari, e girato interamente in Imax 70mm, tecnologia che utilizza una pellicola grande il doppio rispetto alla tradizionale di 35mm.

È il formato cinematografico più grande oggi disponibile, nonché quello con la risoluzione più elevata. Dopo i 7 Oscar portati a casa col celebratissimo “Oppenheimer”, Nolan si cimenta col più classico dei poemi epici, grazie a Matt Damon nel ruolo di Ulisse, Tom Holland che è suo figlio Telemaco, Anne Hathaway sua moglie Penelope, Robert Pattinson il pretendente Antinoo. Nessuna sorpresa nella trama, per chi conosce l'Odissea, con l'uomo al centro, il suo senso di responsabilità, per le tragedie e le morti che ha causato, ma anche le donne: non solo Penelope, ma anche la Calipso di Charlize Theron, la Elena di Lupita Nyong'o, l'Atena di Zendaya, la Circe di Samantha Morton, strega quanto mai convincente.

Quello che colpisce di più sono proprio le immagini, talmente realistiche da sembrare vere, e per questo spaventose, a tratti horror. Lo stesso Damon, che l'ha definita una delle più belle esperienze della sua vita, ha rivelato che quando si vedono mille persone in battaglia è perché c'erano mille persone sul set, che le navi erano vere. Insomma la differenza c'è, e si vede.

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