JESC2025 È il grande giorno dello Junior Eurovision Per San Marino Martina Crv pronta a conquistare il Gymnasium hall: "Non vedo l'ora di cantare". Il capo delegazione, Denny Montesi: "Crediamo veramente di di fare il miglior piazzamento di sempre"

C’è veramente una bella atmosfera al Gymnasium hall di Tblisi nelle ore che precedono il Junior Eurovision. I ragazzi si stanno divertendo, li abbiamo visti tutti fare amicizia, scambiarsi dediche sui cartelloni fuori dai camerini, selfie e tiktok assieme. Questo è lo spirito dell’evento, che si propone anche come uno scambio culturale e musicale. La nostra rappresentante, Martina Crv, si esibirà per quarta, 4 è anche il codice per votarla online su Jesc.tv. Vi ricordo ancora una volta che anche da San Marino potete votarla. C’è tempo fino all’inizio dell’evento e altri 15 minuti alla fine. La diretta della serata inizia alle 17 ora italiana e sarà trasmessa su San Marino Rtv con il commento di Anna Gaspari, e Mirco Zani. Quest’anno una delegazione rinnovata, con un nuovo capo delegazione, Denny Montesi: "È il primo anno che ho accettato questa sfida. Sta andando molto bene. I commenti delle altre TV di stato sono molto positivi, ci fanno tutti i complimenti e siamo veramente entusiasti. È sempre un terno al lotto, in realtà siamo messi veramente molto bene. Noi ci crediamo tanto. Abbiamo investito tempo e denaro su tutti gli aspetti e ci crediamo. Crediamo veramente di fare il miglior piazzamento di sempre".

Martina Crv è arrivata da poco in Arena, si sta concentrando, preparando al grande evento. "Sono contenta, sono emozionata, non vedo l'ora di cantare e di andare sul palco". Quindi l'appello al voto: "Votatemi, votate il numero 4 sul sito jesc.tv".

Carico anche il cantante che rappresenta l'Italia, Leonardo Giovannangeli: "Sono molto emozionato, non vedo l'ora di salire sul palco e mi rendo conto che è una grande responsabilità rappresentare il mio paese. Sono contento di portare questa canzone perché mi rappresenta, parla di me, del mio sogno di diventare una rockstar, un cantante e del fatto che bisogna continuare a credere nei propri sogni e a sognare e nonostante questo mondo possa darci delle insidie".

Da Tblisi, Maria Letizia Camparsi

