REGIONE SPETTACOLI È il Momix di Alice in BO: solo fino a domenica 15 Teatro EuropAuditorium di Bologna propone “ALICE dei MOMIX” di Moses Pendleton in una creazione acrobatica che dalla fiaba si trasforma in pura inventiva teatrale

Lo show è fusione inesplorata di DANZA, LUCI, MUSICHE E PROIEZIONI: Alice è un sogno stravagante del fondatore dei MOMIX. Creature danzanti e strane popolano mondi paralleli (scenografici e coreografici) al nostro a partire dalla favola in una scelta naturale per la famosa compagnia di spettacolo. Un lavoro creativo al contempo molto tecnico, eccentrico da far sorridere... ALICE cade nella tana del coniglio e sperimenta trasformazioni e cambiamenti che coinvolgono il pubblico. Fantasia al potere per tutti la possibilità di fantasticare; seguendo i ballerini-acrobati il palcoscenico diventa d'incanto, la “tana del coniglio” dello spettatore.

fz



