MUSICA BOLOGNA 'E. in via di G.' (i Via di Gioia): finalmente in concerto La band EUGENIO IN VIA DI GIOIA stasera all'Estragon di Bologna già sold out nel tour “Non vedo l'ora di abbracciarti”

È stato un periodo pieno di sorprese: 20 mesi di incertezze e fraintendimenti che finalmente permettono al pubblico di stare anche in piedi e sottopalco a cantare... EUGENIO VIA DI GIOIA ci sono a Bologna per i primi concerti 2021 sono pronti a sostenere un mondo GREEN anche nelle loro partecipazioni. Tornano i concerti 'rimandati' dal marzo 2020: c'è molta attesa in città con l'Estragon già tutto esaurito. 4 feste già dal 31 ottobre fino al 9 novembre ancheTorino, Roma e Milano. I Via di Gioia sostengono lo spettacolo e gli eventi live con il loro team coinvolgono più giovani possibile nella loro rivoluzione verde post pandemica. “Curare il corpo non si8erve senza tonificare lo spirito altrimenti non è più possibile esplorare la bellezza” dichiarano al WWF. Loro vengono dal Premio della Critica per le Nuove Proposte di San Remo intitolato a Mia Martini.

