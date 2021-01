E-JESUS: Mariotto fa il "presepe" laico

Apre al pubblico (all'Esquilino quartiere multietnico) per poi partire in tour, lungo il paese in tutti i capoluoghi (e a chi la richiederà) anche a Bologna e in Emilia Romagna, la struttura B-JESUS. l'opera è un presepe laico che parla al mondo attraverso artisti e bambini. Lunga 20 metri x 14 di larghezza in 240 triangoli isosceli rivestiti di porcellana modenese progettata e realizzata in 3D. 80 artisti per 400 opere robotizzate con “i superpoteri buoni da offrire in doni” (a vecchi e piccolini). 300 persone tra artisti, marmisti e ponteggiatori, hanno realizzato l'installazione avveniristica di fantasia. Il curatore Mariotto ha parlato di “comunità forte e solidale in una rete d'amore nazionale” proprio a “GOOD in ITALY”. Il design accattivante in veduta aerea della penisola utilizza luci e sagomatori smontabili, ed è un presepe multietnico alquanto visionario, che sosterrà SAVE THE CHILDREN.

Testimonianza di Guillermo Mariotto per “Good in Italy”