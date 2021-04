E l'uomo incontrò il cane: "AMORE" a disegni

“LOVE il cane” è amore puro scritto e disegnato su canovaccio sintetico (compiutamente senza parole) e cartoncino, lucidi e colori ad acqua, in un percorso visivo che sa di cinema e sceneggiatura. Un'opera muta senza didascalie e commenti del team di Bertolucci-Brrémaud: un connubio franco-italiano formidabile che ha già dato frutti epocali nel mondo patinato fumettistico d'autore. Il viareggino Federico Bertolucci formato alla Disney e docente alla Scuola romana di Fumetto con gli schizzi preparatori e il colore dimostra che si può coniugale la sensibilità orientale per il mondo animale, la tradizione figurativa europea e la pragmatica americana. Australia: l'uomo caccia con il suo cane mastino puntano le prede affettuosamente insieme quando un serpente morde a morte il padrone. Il lungo viaggio di ritorno tra la fauna australiana lo spinge alla lotta per ricongiungersi alla famiglia che è un po' quella dell'artista che lo dipinge.

