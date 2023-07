MUSICA È morta a 56 anni la cantante Sinead O'Connor

È morta a 56 anni la cantante Sinead O'Connor.

Musica in lutto per la scomparsa a soli 56 anni della celebre cantante e musicista irlandese Sinead O'Connor, morta dopo un lungo periodo di depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute. Lo riferisce l'Irish Times, senza precisare per ora i dettagli del decesso dell'artista di Dublino, figura di culto per tanti fan. O'Connor, autrice di 10 album durante la sua carriera, lascia tre figli, Un quarto, Shane, era morto l'anno scorso a 17 anni, ultima tragedia della sua vita.

