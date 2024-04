LUTTO È morta Paola Gassman, aveva 78 anni Ospite di Pippo Baudo nel 2015, venne alla San Marino Rtv per raccontarsi a "Una serata sul Titano"

E' scomparsa all'età di 78 anni l'attrice Paola Gassman. Figlia di Vittorio e protagonista insieme al marito Ugo Pagliai della scena teatrale italiana, era malata da qualche tempo. A dare la triste notizia il compagno di una vita, l'attore Ugo Pagliai, insieme ai figli Simona e Tommaso e a tutta la famiglia.

Figlia d'arte: suo padre era Vittorio Gassman, sua madre l'attrice di prosa Nora Ricci. Era inoltre sorella di Vittoria Gassman, Alessandro Gassmann e Jacopo Gassman. Si diplomò nel 1968 all'Accademia d'arte drammatica 'Silvio D'Amico' e da allora si dedicò quasi esclusivamente al teatro, ad eccezione di alcune significative apparizioni televisive, che l'hanno vista presente in commedie e sceneggiati di successo.

Numerosi gli spettacoli teatrali a cui prese parte. A partire da 'Un debito pagato' di John Osborne, che rappresentò il suo debutto, per passare poi nei tre anni trascorsi nella compagnia Teatro Libero, diretta da Luca Ronconi, che produsse il celebre 'Orlando furioso', con il quale fu presente in moltissime nazioni europee approdando anche negli Stati Uniti, culminando poi in un'importante trasposizione televisiva a puntate.

Tra i suoi spettacoli più significativi: 'La cucina di Wesker' regia di Lina Wertmuller, 'Spettri' di Ibsen, 'Processo di famiglia' di Diego Fabbri, 'Cesare o nessuno' e 'Fa male il teatro' in cui fu stata diretta dal padre Vittorio Gassman.

Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman mise in scena molti spettacoli sia nel genere drammatico sia in quello comico e brillante, interpretando classici di Pirandello, Goldoni, Shakespeare.

Nel 2015 venne a San Marno Rtv, ospite di Pippo Baudo in "Una Serata sul Titano". Clicca qui per rivedere la puntata.

Sentiamo un estratto nel quale Paola Gassman ricorda i suoi inizi e come la madre non appoggiò la sua vocazione teatrale.

