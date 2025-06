LUTTO È morto a Roma Alvaro Vitali, il cinema piange Pierino Era stato ospite di San Marino RTV nel 2019 nella trasmissione "Indovina chi viene a cena".

L’attore e comico Alvaro Vitali è morto martedì a Roma all’età di 75 anni. Era ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva. Nato il 3 febbraio 1950, fu scoperto da Federico Fellini e debuttò nel 1969 in Fellini Satyricon. Recitò in oltre 150 film, diventando celebre negli anni '80 con il personaggio di Pierino e altri ruoli nella commedia sexy all’italiana.

Dopo un lungo periodo lontano dal cinema, tornò in TV con Striscia la notizia e nel reality La Fattoria (2006), da cui si ritirò per problemi di salute. Era ancora attivo a teatro: lo scorso maggio aveva portato in scena a Roma lo spettacolo "Gli investigatonti". In tv il suo ultimo lavoro è stato di guest star in un episodio della quarta e ultima stagione della serie di Carlo Verdone, Vita da Carlo, che uscirà postumo.

Nel 2019 si era raccontato a Giancarlo Dotto su San Marino RTV, nella trasmissione "Indovina chi viene a cena".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: