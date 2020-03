È morto Albert Uderzo, storico disegnatore di Asterix

Ci ha lasciato, all'età di 92 anni, in Francia, Albert Uderzo, disegnatore del celebre fumetto Astérix. Uderzo aveva creato, assieme allo sceneggiatore René Goscinny, il personaggio di Asterix nel 1959. Ambientato nell'antica Gallia al tempo di Giulio Cesare nel 50 a.c., il fumetto del piccolo villaggio che resiste all'invasore romano divenne un successo globale, tanto da venire tradotto in tutto il mondo. Dopo la morte dello sceneggiatore Goscinny nel 1977, Uderzo ha curato anche le sceneggiature dei fumetti di Asterix fino al 2009, prima di cedere il testimone agli autori Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, che oggi portano avanti le avventure del personaggio.

Fra i numeri di Asterix a cui Uderzo ha collaborato si contano 38 albi a fumetti tradotti in tutto il mondo, 10 film animati e quattro in live action, in cui l'attore Gérard Depardieu ha sempre ricoperto il ruolo dell'amico fidato Obelix. All'Asterix disegnato da Uderzo è stata anche dedicata una moneta commemorativa da 2 euro nel 2019.





Uderzo "è morto nel sonno nella sua casa di Neuilly, per una crisi cardiaca senza alcun legame con il coronavirus" ha fatto sapere la famiglia, aggiungendo che era in uno stato "di estremo affaticamento da diverse settimane".