È morto David Riondino

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di David Riondino, morto questa mattina a Roma all'età di 73 anni dopo aver affrontato con discrezione una lunga malattia. Lascia la moglie Giovanna Savignano (con la quale si era sposato nel 2012) e la figlia, Giada, nata nel 1974 da un precedente matrimonio con Gaia Gualtieri. I funerali saranno celebrati martedì 31 marzo, alle 11, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma.

Amico di San Marino RTV, sugli schermi dalla Tv di Stato insieme a Dario Vergassola era stato protagonista del programma "Non si batte il classico", 6 serie dedicate alla cultura. Tutta la San Marino RTV esprime alla famiglia e agli amici di David, le più sincere condoglianze.











