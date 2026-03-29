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È morto David Riondino

di Roberto Chiesa
29 mar 2026
È morto David Riondino

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di David Riondino, morto questa mattina a Roma all'età di 73 anni dopo aver affrontato con discrezione una lunga malattia. Lascia la moglie Giovanna Savignano (con la quale si era sposato nel 2012) e la figlia, Giada, nata nel 1974 da un precedente matrimonio con Gaia Gualtieri. I funerali saranno celebrati martedì 31 marzo, alle 11, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma.

Amico di San Marino RTV, sugli schermi dalla Tv di Stato insieme a Dario Vergassola era stato protagonista del programma "Non si batte il classico", 6 serie dedicate alla cultura. Tutta la San Marino RTV esprime alla famiglia e agli amici di David, le più sincere condoglianze.  





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