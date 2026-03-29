LUTTO È morto David Riondino. Dario Vergassola: "Era un pozzo infinito di sapere, mi dispiace per chi non l'ha conosciuto" I due erano stati protagonista del programma "Non si batte il classico" su San Marino RTV, 6 serie dedicate alla cultura.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di David Riondino, morto questa mattina a Roma all'età di 73 anni dopo aver affrontato con discrezione una lunga malattia. Lascia la moglie Giovanna Savignano (con la quale si era sposato nel 2012) e la figlia, Giada, nata nel 1974 da un precedente matrimonio con Gaia Gualtieri. I funerali saranno celebrati martedì 31 marzo, alle 11, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma.

Amico di San Marino RTV, sugli schermi dalla Tv di Stato insieme a Dario Vergassola era stato protagonista del programma "Non si batte il classico", 6 serie dedicate alla cultura.

Ed è proprio Dario Vergassola a ricordarlo. "Siamo stati accolti molto bene, - dichiara a San Marino RTV - ci hanno dato fiducia, avevamo capito la genialità di Davide che era un pozzo infinito di sapere, l'Wikipedia umano, l'intelligenza artificiale deve tirar giù il cappello quando senti parlare di Davide Riondino. Abbiamo fatto delle puntate splendide su "Non si batte il classico" e spero che qualcuno abbia visto e si sia anche divertito. Questa è la giustizia con Davide che era una persona fantastica e in questi casi c'è poco da dire. Era talmente colto che mi dispiace per quelli che non l'hanno conosciuto. Io ero talmente ignorante da fare questa coppia con lui, devo dire che quando veniva anche nel mio bar, pur frequentando lui letterati, filosofi e personaggi internazionali, aveva l'umiltà di stare con me e gli altri ignoranti che sono nel mio bar senza abusare del suo sapere, anzi mantenendosi sempre curioso e divertito anche con la parte più pop".



Tutta la San Marino RTV esprime alla famiglia e agli amici di David, le più sincere condoglianze.

Nel video il ricordo di Dario Vergassola

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