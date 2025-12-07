È morto il fotografo inglese Martin Parr

Si è spento nella tarda serata di ieri nella sua casa di Bristol, all’età di 73 anni, il noto fotografo brittanico Martin Parr. Una lunga battaglia contro il cancro, quella portata avanti da una delle voci più originali e provocatorie della fotografia documentaria contemporanea, che con occhio acuto ed ironico è riuscito a raccontare meglio di nessun altro le contraddizioni sociali e culturali della Gran Bretagna.

La notizia è stata confermata dalla Martin Parr Foundation, che ha espresso “profonda tristezza” annunciando la scomparsa e chiedendo rispetto per la privacy della famiglia.

Dopo gli studi a Manchester Polytechnic, iniziò a fotografare comunità rurali e piccoli eventi locali, affinando uno stile che univa empatia e sguardo critico. Fu però con il libro fotografico The Last Resort (1986), che ritraeva vacanzieri, famiglie e bagnanti sulle spiagge di New Brighton, che Parr sconvolse le regole della fotografia documentaria: colori saturi, composizioni ironiche e uno sguardo non idealizzato sulla realtà popolare. Ne seguirono altre opere celebri come The Cost of Living, Small World e Common Sense.

Dal 1994 Parr divenne membro dell’agenzia Magnum Photos, di cui ricoprì anche la carica di presidente tra il 2013 e il 2017. Nel 2017 fondò la Martin Parr Foundation a Bristol, luogo deputato a conservare il suo archivio e promuovere la fotografia documentaria britannica e irlandese.









