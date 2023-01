È morto l'architetto Valerio Castelli, collaborò con l'Università di San Marino

È morto l'architetto Valerio Castelli, collaborò con l'Università di San Marino.

Fondatore della Domus Academy e della Design Library di Milano, art director per decenni di aziende come Flou, Kartell e Olivetti, vincitore del Compasso d'oro nel 1977, è mancato lo scorso 29 gennaio l'architetto Valerio Castelli.

Nato e cresciuto nel mondo del design, Castelli si è laureato in architettura al Politecnico di Milano. Ha fondato, insieme ad Alessandro Mendini, la rivista Modo di cui è stato art director dal 1977 al 1982, mentre l'anno successivo, nel 1983, è stato tra i fondatori della Domus Academy, la prima scuola postuniversitaria di design, di cui è stato anche l'Amministratore Delegato dal 2001 al 2003. Ha dato vita a numerose iniziative internazionali nel settore del design, tra cui, ultima in ordine di tempo, la Design Library di Milano, con sedi anche a Shanghai e Istanbul, in cui ogni giovedì (I Giovedì del design) per 8 anni, dal 2007 al 2015 con più di 230 conferenze realizzate, ha presentato le più importanti personalità del design internazionale. Dal 2011 con la moglie Caterina Mosca ha diretto la Mosca Partners, società che progetta e realizza eventi internazionali nel settore del design e della cultura.

Nel dicembre 2013 Valerio Castelli ha tenuto una lezione speciale di storia del Design all'Università degli Studi di San Marino, dal titolo “Il design è un racconto”.

Qui la sua intervista rilasciata a San Marino Rtv.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: