È morto Robert Redford, leggenda di Hollywood e fondatore del Sundance.

Addio a una delle leggende del cinema americano: è morto Robert Redford. L’attore, regista e produttore cinematografico aveva 89 anni. L’agenzia che lo rappresentava ha comunicato alla stampa che il decesso è avvenuto martedì mattina nella sua casa dello Utah, mentre Redford dormiva, senza specificare le cause.

Nato a Santa Monica nel 1936, Redford era diventato una delle figure più amate e riconoscibili del grande schermo a partire dagli anni Sessanta. Dopo gli esordi a Broadway, il successo arrivò con Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) e si consolidò con titoli come La stangata (1973), Come eravamo e Tutti gli uomini del presidente. Affascinante e carismatico, rappresentò a lungo il volto dell’eroe americano, spesso contraddittorio e fragile. Non meno significativa fu la sua carriera da regista. Con Gente comune (1980) conquistò l’Oscar al miglior film e quello alla regia, imponendosi come autore sensibile e rigoroso.

Parallelamente, Redford fondò il Sundance Institute e l’omonimo festival, destinati a diventare il cuore pulsante del cinema indipendente mondiale. Impegnato anche sul fronte sociale e ambientale, Redford ha intrecciato l’arte all’attivismo, difendendo per decenni le cause ecologiche e i diritti civili. Due volte sposato, lascia quattro figli e la moglie Sibylle Szaggars, accanto alla quale ha trascorso gli ultimi anni. Con la sua morte scompare non solo un protagonista della Hollywood classica, ma anche un costruttore di futuro, capace di dare voce a generazioni di cineasti emergenti.





